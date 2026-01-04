Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba da idmanda yer alırken Musaba'ya Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın destek mesajı vermesi dikkat çekti. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Musaba arasında geçen kısa diyalog ise kameralara yansıdı.

Başkan Saran, Musaba'ya hitaben, "Hoş geldin. Sen bizim için çok önemli bir transfersin. Beraber şampiyon olacağız. Sana güveniyorum. Lütfen, biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı. Musaba da bu sözlere, "Çok teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Saran'ın, "Benim de eski bir sporcu olduğumu biliyor musun?" sözlerine ise Hollandalı oyuncu, "Evet, biliyorum. Güveniniz için teşekkür ediyorum. Hep beraber başaracağız" karşılığını verdi. Başkan Saran, konuşmayı "Sana güveniyorum. Bunu hep beraber başaracağız" sözleriyle noktaladı.

İŞTE O DİYALOG