Okan Buruk ve Fatih Tekke kararını verdi! İşte Galatasaray ve Trabzonspor'un Turkcell Süper Kupa maçı muhtemel 11'leri
Turkcell Süper Kupa'da heyecan başlıyor. Yarı final ilk maçında 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde kozlarını paylaşan 2 dev takım bu kez Turkcell Süper Kupa Finali'ne yükselmek için mücadele edecek. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, pazartesi günü oynanacak mücadele öncesi sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray Trabzonspor haberleri (GS TS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.01.2026 - 12:51