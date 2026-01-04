Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı!
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Final’inde Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yayın Tarihi: 04.01.2026 - 14:52
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Final'inde Gaziantep'te oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.
Bordo mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sonlandırdı.
