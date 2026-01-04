Galatasaray Futbol Takımı, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Öte yandan Cimbom'da Afrika Kupası'ndan dönen Mario Lemina da takımla çalıştı.
Galatasaray Futbol Takımı, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.