Fenerbahçe Guendouzi'de sona yaklaştı! Transfer o rakama bitecek Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin gündemine Matteo Guendoizi'yi aldığı öğrenilmişti. İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin bonservis ve maaş detaylarında Lazio ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri Fenerbahçe Haberleri





Devre arasındaki ilk takviyesini Anthony Musaba ile yapan Fenerbahçe, orta saha transferinde de kritik bir aşamaya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi için temaslarını sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

Fotomac.com.tr editörü Alp Ülgenalp'in Sportmediaset muhabiri Orazio Accomando'nun haberinden yaptığı derlemeye göre Fenerbahçe, Guendouzi'nin transferi için Lazio ile 25 milyon euro + bonuslar karşılığında ön anlaşma sağladı.