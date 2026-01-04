Fenerbahçe Guendouzi'de sona yaklaştı! Transfer o rakama bitecek
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin gündemine Matteo Guendoizi'yi aldığı öğrenilmişti. İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin bonservis ve maaş detaylarında Lazio ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Devre arasındaki ilk takviyesini Anthony Musaba ile yapan Fenerbahçe, orta saha transferinde de kritik bir aşamaya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi için temaslarını sonuçlandırmaya hazırlanıyor.
Fotomac.com.tr editörü Alp Ülgenalp'in Sportmediaset muhabiri Orazio Accomando'nun haberinden yaptığı derlemeye göre Fenerbahçe, Guendouzi'nin transferi için Lazio ile 25 milyon euro + bonuslar karşılığında ön anlaşma sağladı.
Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki orta sahaya sezonluk 4 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Guendouzi'nin Lazio'daki mevcut maaşının ise 2,5 milyon euro olduğu ifade edildi.
Haberde ayrıca Fransız futbolcunun, bugün oynanacak Napoli karşılaşmasında Lazio formasıyla son maçına çıkma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
MATTEO GUENDOUZI'NİN KARİYERİ
Profesyonel kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Guendouzi, Fransa'da Lorient forması giydikten sonra 2018'de Arsenal'a transfer oldu. İngiltere macerasının ardından Hertha Berlin ve Olympique Marsilya'da oynayan Fransız orta saha, 2024'te bonservisiyle Lazio'ya imza attı.
Kariyeri boyunca 372 resmi maça çıkan Guendouzi, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 38 asist üretti.