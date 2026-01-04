Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın bir bölümünü Başkan Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünü Başkan Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana'ya gidecek.