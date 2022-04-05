Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 8. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizinin yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Baba 8. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Baba'nın 8. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 8. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 8. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizinin yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Baba 8. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Baba'nın 8. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 8. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

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BABA 8. BÖLÜM KONUSU

Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar. Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan'dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra'dan hiç beklemediği bir yara alır.

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Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu

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