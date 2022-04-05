Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 8. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizinin yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Baba 8. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Baba'nın 8. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 8. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.
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BABA 8. BÖLÜM KONUSU
Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar. Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan'dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra'dan hiç beklemediği bir yara alır.
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Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
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OYUNCULAR
Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu
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