Survivor'da ödül oyunu heyecanı! Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazanacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sıkı takip edilen Survivor'un yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışmacılar, voleybol maçı yapacak ve ödülü kazanmak için mücadele edecek. Peki, Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazanacak?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 16:25