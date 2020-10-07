07 Ekim 2020, Çarşamba

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Yemek tarifleri: Evde et döner nasıl yapılır? Et döner tarifi ve malzemeleri...

Yemek tarifleri: Evde et döner nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

Ekranların sevilen yarışma programı 2020'de yarışmacılar ile özel sunumlar hazırladı. Yarışmanın ardından birçok kişi arama motorlarında, "evde et döner yapımı, et döner nasıl yapılır?" gibi sorgular yapmaya başladı. Pratik yemek tariflerinde bugün sizlere evde et döner nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nedir? sorularının cevabını vereceğiz.

2020'de yarışmacılar tarafından ile farklı ve güzel sunumlar yapıldı. Şeflere sunulan yemekler beğeni topladı. Yarışma sonrasında evde et döner yapımı merak konusu oldu.

EVDE ET DÖNER İÇİN GEREKEN MALZEMELER

6 dilim dana biftek

500 gram orta yağlı dana kıyması

1 çay kaşığı karabiber

İki buçuk çay kaşığı tuz

EVDE ET DÖNER NASIL YAPILIR?

Orta yaplı dana kıyma karabiber ve tuz ile yoğurulur. İki dilim bifteği yan yana koyulur. Bifteklerin üzerine hazırlanan kıymanın yarısını yayılır. Kıymanın üzerine iki dilim biftek daha eklenir ve kalan kıyma eklenir. Bu işlemin ardından kalan biftekler eklenir ve rulo şeklinde sarılır. Streç filmle sıkıca sarıp, derin dondurucuda bir gece dinlendirilir. Pişirileceği zaman dolaptan çıkarılıp ince ince dilimlenir. Teflon bir tavaya alıp, yüksek ateşte, karıştırarak pişirilir. Ev dönerini iki hafta boyunca buzlukta muhafaza edebilirsiniz.

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