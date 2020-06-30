30 Haziran 2020, Salı

MAGAZİN

Arda Turan ikinci kez baba oldu!

Arda Turan ikinci kez baba oldu!
MAGAZİN
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

Yıldız futbolcu  ve  Turan çifti bebekleri 'a kavuştu. İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ile Ashan mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

Ünlü futbolcu ve Turan çifti bebekleri 'a kavuştu. İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ile Ashan mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

"BEBEĞİMİZİ GÖRMENİZ SAĞLIKLI GÜNLERDE OLSUN"

Mutlu haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan veren Arda Turan, yakın çevresinden bir ricada bulundu. Eşi Aslıhan ile ortak açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız; doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hijyen kurallarının verimli bir şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır. Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz."

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