Arda Turan ikinci kez baba oldu!
Yıldız futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti bebekleri Asil Aslan'a kavuştu. İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ile Ashan Doğan Turan mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.
Ünlü futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti bebekleri Asil Aslan'a kavuştu. İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ile Ashan Doğan Turan mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.
"BEBEĞİMİZİ GÖRMENİZ SAĞLIKLI GÜNLERDE OLSUN"
Mutlu haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan veren Arda Turan, yakın çevresinden bir ricada bulundu. Eşi Aslıhan ile ortak açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız; doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hijyen kurallarının verimli bir şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır. Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı