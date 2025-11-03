Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında gözler Akdeniz’e çevriliyor. Corendon Alanyaspor, bu hafta Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta istedikleri sonuçları alamayan iki ekip de artık kayıp yaşamak istemiyor. Joao Pereira’nın yönetimindeki Alanyaspor, sahasında oynayacağı bu mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmayı hedefliyor. Fenerbahçe karşısında alınan 4-0’lık ağır yenilginin ardından toparlanmaya çalışan Burak Yılmaz ve öğrencileri ise deplasmanda çıkış arıyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul; Lima, Aliti, Ümit; Ruan, Makouta, Janvier, Yusuf; İbrahim, Ogundu, Hwang

Gaziantep FK: Burak; Sangare, Arda, Semih, Nizet; Melih, Camara; Kozlowski, Maxim, Lungoyi; Bayo

ALANYASPOR İLE GAZİANTEP FK ARASINDA 23. RANDEVU

Tarihleri boyunca 22 defa karşı karşıya gelen Alanyaspor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 23. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 15 karşılaşmayı turuncu-yeşilliler üstün tamamlarken, 4 mücadeleyi de kırmızı siyahlılar kazandı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hakemi Oğuzhan Aksu oldu. Aksu'nun yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Ogün Kamancı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.