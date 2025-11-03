ANLIK ALTIN FİYATLARI 2025 | 3 Kasım Pazartesi Gram altın kaç TL? Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Güncel ekononik gelişmelerin ardından bu dönemde altın, güvenli liman niteliğini korumaya devam ediyor. Birikimlerini korumak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar, özellikle Kapalıçarşı’daki anlık altın fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hem de FED’in faiz indirim kararları, altındaki hızlı yükselişin ardından daha dengeli bir seyre geçilmesine zemin hazırladı.Özellikle, 3 Kasım Pazartesi atlın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte, 3 Kasım Pazartesi anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.11.2025 06:43

Paylaş





ABONE OL

Altın piyasasında rüzgar tersine dönmüş durumda. Son aylarda peş peşe rekorlar kırarak yatırımcısına kazandıran altın, yeniden düşüş eğilimine girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekmesi, fiyatlarda aşağı yönlü harekete zemin hazırladı.ABD Merkez Bankası (FED)'in 25 baz puanlık faiz indirimi altın için beklenen ivmeyi oluşturmazken, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakma kararı da piyasada kayda değer bir yükseliş etkisi yaratamadı. Peki, 3 Kasım Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5413.44 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5414.24 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 3 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.05 (Alış) - 42.08 (Satış)

◼EURO: 48.51 (Alış) - 48.57 (Satış)

◼STERLİN: 55.11 (Alış) - 55.39 (Satış)

3 Kasım Pazartesi canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 3 KASIM 2025

▶Gram Altın Alış: 5.413,44 ₺

▶Gram Altın Satış: 5.414,24₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.141,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.223,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.281,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.434,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.449,00₺

▶Tam Altın Satış: 36.721,00₺

▶Ata Altın Alış: 37.402,00₺

▶Ata Altın Satış: 37.735,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.100,84₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.335,70₺

▶Gümüş Alış: 65.99₺

▶Gümüş Satış: 66.05₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 3 Kasım Pazartesi günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.