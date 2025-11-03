Trabzonspor’a geldiği günden bu yana hem performansı hem de takımdaki sahiplenen özelliğiyle dikkat çeken Onana Galatasaray derbisindeki kurtarışlarıyla göz doldurdu. Kamerunlu kaleci şimdiden sezonun en önemli ismi oldu.

Trabzonspor'da Andre Onana, Galatasaray derbisindeki performansıyla kalitesini gösterdi. 0-0 sona eren mücadelede 5 kurtarış yapan Onana, özellikle 81. dakikada Victor Osimhen ile Mauro Icardi karşısında etkili oldu. Fotomaç'ta yer alan habere göre Kamerunlu eldiven, iki yıldız forvetin şutlarını arka arkaya çıkardı. Bordo-mavili takıma geldiği günden bu yana hem saha içi hem de saha dışında pozitif bir görüntü çizen 29 yaşındaki kaleci, tüm camianın da gönlünü kazandı.

KURTARIŞLARLA KAHRAMANLAŞTI

Bordo mavili forma altında 7 maça çıkan ve sadece 6 gol yiyen Onana, 3 maçta ise kalesini gole kapattı. Aynı zamanda deneyimli file bekçisi, bu sezon ilk kez bir deplasmanda gol yemedi. Trabzonspor'un bu sezon yakaladığı çıkışta ciddi bir katkısı olan başarılı 1 numara, Fenerbahçe maçında 8 kurtarış, Kayserispor maçında 7 kurtarış, Eyüpspor mücadelesinde 4 kurtarış ve son olarak Galatasaray deplasmanında da 5 kurtarışla kahramanlaştı.

KISA SÜREDE SAHİPLENDİ

Uğurcan Çakır'ın ayrılmasından sonra takıma transfer edilen Andre Onana kısa sürede ön plana çıktı. Saha içi ve saha dışında takımı sahiplenen Kamerunlu kaleci, teknik heyetin en güvendiği isimlerin başında geliyor. Teknik Direktör Fatih Tekke, Andre Onana'nın bu sezonki performansından mutluluk duyuyor.

MANU'DAN YAKIN TAKİP

Manchester United'da yaşadığı zor dönemin ardından Trabzonspor'da çıkışı yakalayan Andre Onana, İngiltere'de yakından izleniyor. Manchester United taraftarları, Kamerunlu kalecinin başarılı performansını takip ediyor. Birçok taraftar, sosyal medya üzerinden Andre Onana'nın performansını öne çıkarıyor.

ONANA, ASLAN'I DURDURDU

Bordo mavililerin başarılı kalecisi Onana, Galatasaray'a geçit vermedi. Sarı-kırmızılılar bu sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de tüm maçlarda rakip fileleri havalandırmıştı. Onana ve Trabzonspor'la karşılaşana kadar 13 maçta gol bulan Cimbom, RAMS Park'taki derbide bordo-mavilileri aşamadı.

TRABZON'DA ÇOK MUTLU

Onana, çok iyi karşılandığı Trabzon'da ve Trabzonspor'da kısa sürede mutluluğu yakaladı. Ailesiyle beraber kısa sürede uyum yakalayan ve takım içinde çok sevilen Onana, bu mutluluğunu sahaya yansıttı. Taraftarlarla da iyi bir iletişim kuran Kamerunlu eldiven, kariyerinin en başarılı günlerini yaşıyor.