Kuruluş Osman Aygül kimdir? Buse Arslan kimdir? Buse Arslan Akdeniz kimdir? Buse Arslan Akdeniz kaç yaşında ve nereli?
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da rol alan Buse Arslan Akdeniz kimdir? Kuruluş Osman'da 'Aygül' rolüyle izlediğimiz Buse Arslan Akdeniz kimdir? Buse Arslan Akdeniz kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar...
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da 'Aygül' rolüyle tanıdığımız Buse Arslan Akdeniz kimdir? Buse Arslan Akdeniz nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...
BUSE ARSLAN KİMDİR?
Buse Arslan, 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.
Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Akasya Durağı adlı dizi ile adım atmıştır. Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever isimli dizilerde rol almıştır.
2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evli olan Buse Arslan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterine hayat vermektedir. Buse Arslan, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.
Buse Arslan'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Kuruluş Osman (Aygül) (TV Dizisi)
2018 – Kocaman Ailem (Berrak) (TV Dizisi)
2016 – Kertenkele Yeniden Doğuş (Didem) (TV Dizisi)
2016 – Aşk Yalanı Sever (Perihan) (TV Dizisi)
2014-2015 – Kocamın Ailesi (Gülay) (TV Dizisi)
2013 – Bizim Okul (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2013 – Benim Hala Umudum Var (Beril) (TV Dizisi)
2012 – Yalan Dünya (TV Dizisi)
2012 – Avrupa Avrupa (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2011 – Akasya Durağı (TV Dizisi)
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