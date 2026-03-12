Celje-AEK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Slovenya temsilcisi Celje, evinde Yunanistan'ın köklü kulübü AEK ile karşı karşıya geliyor. Taraftarının coşkulu desteğiyle sahaya çıkacak ev sahibi Celje, ilk maçta avantaj yakalamak için mücadele edecek. AEK Atina ise zorlu deplasmanda gol avantajı elde ederek rövanş maçına rahat girmek istiyor. Son 16 turu ilk maçında oynanacak bu kritik karşılaşma, her iki takımın da Avrupa kupalarındaki kaderini belirleyecek. Peki, Celje-AEK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?