Fiorentina-Rakow Czestochowa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında büyük heyecan yaşanacak! İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina, bu sezon Serie A'da yaşadığı hayal kırıklıklarını Avrupa kupalarında telafi etmek için sahaya çıkıyor. Teknik direktör Paolo Vanoli yönetimindeki mor-beyazlı ekip, Artemio Franchi Stadyumu'nda Polonya'nın güçlü temsilcisi Rakow Czestochowa ile karşı karşıya gelecek. İtalyan devi, Avrupa kupalarındaki tecrübesi ile ev sahibi avantajını sonuna kadar kullanmayı planlıyor. Rakow Czestochowa ise etkili performansını sürdürmek istiyor. Peki, Fiorentina-Rakow Czestochowa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?