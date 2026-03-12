UEFA Konferans Ligi'nde tarihi bir akşam yaşanıyor. Samsunspor son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Temsilcimiz İspanya deplasmanı öncesi avantajı yakalamak için sahaya çıktı. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde tarihi bir sınavın eşiğine geldi. Karadeniz temsilcimiz son 16 turu ilk maçında İspanya'nın köklü ekiplerinden Rayo Vallecano'yu Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlıyor. Lig aşamasındaki dirençli oyunuyla tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan temsilcimiz, Madrid ekibini evinde devirerek 19 Mart'ta İspanya'da oynanacak rövanş öncesi çeyrek final kapısını ardına kadar aralamak istiyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...





SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı kapsamındaki Samsunspor-Rayo Vallecano mücadelesi 12 Mart Perşembe günü oynanıyor

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor'un Rayo Vallecano ile kozlarını paylaitığı kritik karşılaşma saat 20.45'te başladı.

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Rayo Vallecano maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji.



Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Fleipe, Chavarria, Ciss, Lopez, Palazon, Akhomach, Garcia, Alemao.

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA, Samsun'daki bu kritik randevu için hakem heyetini Romanya'dan seçti. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Barbu yönetiyor. Barbu'nun yardımcılıklarını Mircea Grigoriu ve Adrian Vornicu yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu oldu. VAR koltuğunda Catalin Popa, AVAR'da ise Marcel Birsan görev yapıyor.

BU SEZONUN 11. SINAVI

Samsunspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 11. müsabakasına çıktı. Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos eşleşmesiyle başlayan, ardından yoluna Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlılar, bu sezon çıktığı 10 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Son olarak play-off etabında Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık skorlarla saf dışı bırakan Samsunspor'un şimdiki hedefi çeyrek final.