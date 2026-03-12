Rijeka-RC Strasbourg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Hırvat ekibi Rijeka, kendi sahasında Fransa'nın güçlü temsilcisi RC Strasbourg ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek final hayali kuran iki takım, ilk maçta kritik avantajı yakalamak için mücadele edecek. Ev sahibi Rijeka, taraftarının desteğiyle rövanş öncesi önemli bir üstünlük sağlamayı hedeflerken, deplasmanda zorlu imtihanla karşılaşacak Strasbourg da finale giden yolda önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Rijeka-RC Strasbourg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?