Kocaelispor - Kasımpaşa | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Kocaelispor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Haidara, Show, Linetty, Jo, Churlinov, Tayfur, Serdar Dursun
Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Adam, Frimpong, Espinoza, Cem, Baldursson, Diabate, Fall, Yusuf, Gueye
KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Kocaelispor-Kasımpaşa maçı 7 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başladı.
KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
TURKA Kocaeli Stadyumu'ndaki Kocaelispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.