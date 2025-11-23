Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı.

Karşılaşmanın en dikkat çekici anları ise VAR müdahaleleriyle iptal edilen kırmızı kartlar oldu. 44. dakikada Kocaelispor'da Balogh'a gösterilen kırmızı kart, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

İlk yarının son anlarında bu kez Göztepe'de Miroshi, 45+5'te doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı; ancak bu karar da VAR tavsiyesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 23'e yükseltirken, Kocaelispor ise 15 puana ulaştı ve orta sıralardaki yerini korudu.