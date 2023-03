Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maç tam planladığımız gibi gitti ama kaliteli vuruşlara teslim olduk" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün maçın hiçbir bölümünde, hiçbir istatistiğinde geri düşmediğimiz, oyunun içerisinde olduğumuz bir maçı kaybettik. Oyuncularım ilk yarı söylenen her şeyi yaptı. Rakibe göre bir baskı planı uyguladık. Maç tam planladığımız gibi gitti ama kaliteli vuruşlara teslim olduk. Ferdi'nin golü muhteşem bir gol ama bizim için kalp kırıcı oldu. İkinci yarı üretken olabilirdik. Çok yoğun ve çok güzel bir maç oldu. Fenerbahçe'ye her alanda cevap verdik. Fenerbahçe'yi kutluyorum" ifadelerini kullandı.