Kasımpaşa Attila Szalai ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa, Macar savunmacı Attila Szalai ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Kasımpaşa, deneyimli stoper Attila Szalai ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, tarafların karşılıklı anlaşmaya vardığı belirtilirken Szalai'ye katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Attila Szalai ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze sunduğu katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SZALAI POLONYA EKİBİ POGON'A TRANSFER OLDU