Kasımpaşa, deneyimli stoper Attila Szalai ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, tarafların karşılıklı anlaşmaya vardığı belirtilirken Szalai'ye katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Attila Szalai ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze sunduğu katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kamuoyuna Duyuru | Atilla Szalai— Kasımpaşa (@kasimpasa) January 27, 2026
Oyuncumuz Attila Szalai ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır.
Kendisine kulübümüze sunduğu katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/IN1wD2ywfC
SZALAI POLONYA EKİBİ POGON'A TRANSFER OLDU
Attila Szalai nowym piłkarzem Pogoni Szczecin! 🔵🔴— Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) January 27, 2026
Środkowy obrońca trafił do Dumy Pomorza na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2025/26 z niemieckiego TSG 1899 Hoffenheim. Umowa nie zawiera opcji wykupu piłkarza przez nasz klub.
Szczegóły 👉 https://t.co/9yQRzo33SJ… pic.twitter.com/s0N48Oopm3