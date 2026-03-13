Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Matteo Guendouzi, mücadele sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Fransız orta saha oyuncusunun açıklamaları şu şekilde:

"SAHADA BEBEKLER GİBİYDİK"

"Yenilginin pek çok sebebi var. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı."

"EN KÖTÜ MAÇIMIZ"

"Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık! Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz."