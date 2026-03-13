Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda acil durumu toplantısı gerçekleştirdi.

Fenerbahçeli kurmaylarda bir toplantı kararı daha çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, cumartesi günü saat 16.00'da toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıya teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in de çağrıldığı öğrenildi.