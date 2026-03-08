Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin gözü TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki mücadeleye çevrildi. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadelede iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa maçı saat 16.00'da başladı.

TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA MAÇININ 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz Türüç, Morten, Olaigbe, Muleka

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak, Gueye