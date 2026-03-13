Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük evinde Fenerbahçe'yi mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ligin son sırasında yer alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 15. dakikada Bartuğ Elmaz ve 45+1. dakikada Serginho kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 17'ye çıkaran Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, kümede kalma umutlarını artırdı.

Bu sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe ise 57 puanda kaldı ve zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını değerlendiremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Barış Kalaycı ceza sahası içine ortaladı. Oosterwolde'nin uzaklaştırmak istediği top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

27. dakikada sağdan son çizgiye inen Fred, ceza sahası yayı üzerindeki Levent Mercan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Serginho, penaltı noktasına hareketlenen Barış Kalaycı'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde yükselen Lichnovsky kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya koşan Serginho yakın mesafeden topu filelere yolladı: 2-0.

Fatih Karagümrük ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

52. dakika Tiago'nun pasında Serginho, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert Günok ayaklarıyla gole izin vermedi.

71. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Musaba'nın, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Grbic'te kaldı.

79. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ taraftan pasında Musaba, ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir şut çıkardı. Kaleci Grbic, eliyle topu kornere çeldi.