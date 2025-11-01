Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ev sahibi takım, Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmada, taraftarının desteğini arkasına alarak 3 puana uzanmayı hedefliyor. Ligde 15. sırada bulunan Volkan Demirel'in ekibi ise küme hattından uzaklaşmak için galibiyet hedefiyle sahaya çıktı. Göztepe - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Arda, Taha, Heliton, Rhaldney, Cherni, Efkan, Miroshi, Dennis, Juan, Janderson

Gençlerbirliği: Erhan, Goutas, Zuzek, Pedro Pereira, Hanousek, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Koita, Niang

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Gençlerbirliği maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda henüz yenilgi almadı. Gürsel Aksel'de şu ana kadar 4 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İzmir ekibi, Gençlerbirliği maçında da taraftarının önünde mutlak galibiyet hedefliyor.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALIYOR!

Göztepe - Gençlerbirliği mücadelesini Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi de Süleyman Bahadır oldu.