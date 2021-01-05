Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK evinde MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Kırmızı-siyahlılar karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Alexandru Maxim ve 90+6'da Enver Cenk Şahin kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 31'e yükseltti ve Süper Lig'de yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Ankaragücü ise 15 puanda kaldı ve 2 maç aradan sonra sahadan mağlup ayrıldı.

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