05 Ocak 2021, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK 2-0 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gaziantep yenilmezlik serisini sürdürdü!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'in 17. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

'in 17. hafta mücadelesinde sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Kırmızı-siyahlılar karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Alexandru ve 90+6'da Enver Cenk Şahin kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 31'e yükseltti ve Süper Lig'de yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Ankaragücü ise 15 puanda kaldı ve 2 maç aradan sonra sahadan mağlup ayrıldı.

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