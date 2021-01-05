Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan şampiyonluk sözleri!
Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın sonunda kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu. "Şampiyonluk bizim için hayal" diyen Sumudica, Gaziantep'ten ayrılmak istemediğini de sözlerine ekledi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de 15 maçtır mağlup olmayan ve zirve yürüyüşünü sürdüren takımının performansını değerlendiren Rumen teknik adam, şampiyonlukla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Tecrübeli hoca, "Şampiyonluk bizim için hayal! Galatasaray oynuyor bugün. 3 gün sonra Sivas'a zor bir maça gidiyoruz. Lider olmak bizim için şampiyonluk gibi. Herkes bunun tadını çıkarsın. Lig sonunda ilk 3 içinde olmaya çalışacağız." dedi.
"AĞZIMI MI BANTLAYAYIM!"
Sumudica maçta gördüğü sarı kartla ilgil ise, "Ağzımı mı bantlayayım anlamıyorum! Sadece 'zaman' dedim. Beni hemen sarı kartla cezalandırdı. Anlamıyorum. Hakaret yok, bir şey yok. Gelip bir uyarırsın. Maç 0-0, kazanmak istiyorum. Zaman diyorum, kart veriyorlar!" ifadesini kullandı.
"GAZİANTEP'TEN AYRILMAK İSTEMİYORUM"
Sumudica son olarak Gaziantep FK'daki geleceği hakkında konuşup, "Buradan ayrılmak istemiyorum. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Önemli şeyler var. 25 maçtır gol atıyoruz, bu çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Harika bir oyuncu grubuna sahibim. G.Antep'te olduğum için şanslıyım. Umarım gelecekte de burada olurum" dedi.
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