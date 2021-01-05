06 Ocak 2021, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan şampiyonluk sözleri!

Sumudica'dan şampiyonluk sözleri! Bizim için...
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.01.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın sonunda kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu. "Şampiyonluk bizim için hayal" diyen Sumudica, Gaziantep'ten ayrılmak istemediğini de sözlerine ekledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 15 maçtır mağlup olmayan ve zirve yürüyüşünü sürdüren takımının performansını değerlendiren Rumen teknik adam, şampiyonlukla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tecrübeli hoca, "Şampiyonluk bizim için hayal! Galatasaray oynuyor bugün. 3 gün sonra 'a zor bir maça gidiyoruz. Lider olmak bizim için şampiyonluk gibi. Herkes bunun tadını çıkarsın. Lig sonunda ilk 3 içinde olmaya çalışacağız." dedi.

"AĞZIMI MI BANTLAYAYIM!"
Sumudica maçta gördüğü sarı kartla ilgil ise, "Ağzımı mı bantlayayım anlamıyorum! Sadece 'zaman' dedim. Beni hemen sarı kartla cezalandırdı. Anlamıyorum. Hakaret yok, bir şey yok. Gelip bir uyarırsın. Maç 0-0, kazanmak istiyorum. Zaman diyorum, kart veriyorlar!" ifadesini kullandı.

"GAZİANTEP'TEN AYRILMAK İSTEMİYORUM"
Sumudica son olarak Gaziantep FK'daki geleceği hakkında konuşup, "Buradan ayrılmak istemiyorum. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Önemli şeyler var. 25 maçtır gol atıyoruz, bu çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Harika bir oyuncu grubuna sahibim. G.Antep'te olduğum için şanslıyım. Umarım gelecekte de burada olurum" dedi.

Gaziantep maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Sumudica'dan şampiyonluk sözleri! Bizim için... Sumudica'dan şampiyonluk sözleri! "Bizim için..."
Gaziantep maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! Gaziantep maç fazlasıyla liderliğe yükseldi!
Gaziantep FK - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör