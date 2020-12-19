Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe galibiyetinin ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, "Evimizde bize karşı kazanmaları zor" dedi. Sumudica, öğrencilerinin hediye ettiği ve içinde "King (Kral)" yazan saati de gösterdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sistemi 4-5-1'e çevirmesinin ardından galibiyete uzandıklarını söyledi. Rumen çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FENERBAHÇE'NİN CANER İLE BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜK"

"Bugün Fenerbahçe'nin Caner'le başlayacağını düşünmüştük, ortalara tedbir aldık ama onunla başlamadılar. Kanatları iyi kapattık. İlk yarı daha iyi oynadık. Orta sahada güç kaybı yaşadık. Defansif bir oyuncu aldım. Sistemi 5-4-1'e döndürdüm ve kazandık."

"EMRE VE VOLKAN'A BAKLAVA HEDİYE ETTİM"

"Emre ve Volkan'a baklava hediye ettim. Emre biraz Romence biliyormuş. Hagi ve Popescu ile oynamış, oradan biliyor."

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