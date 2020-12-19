19 Aralık 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Marius Sumudica Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrası A Spor'a konuştu! İşte oyuncularından aldığı hediye

Sumudica A Spor'a konuştu! İşte oyuncularından aldığı hediye
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

FK Teknik Direktörü , galibiyetinin ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, "Evimizde bize karşı kazanmaları zor" dedi. Sumudica, öğrencilerinin hediye ettiği ve içinde "King (Kral)" yazan saati de gösterdi.

'in 13. haftasında FK ile , Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü , sistemi 4-5-1'e çevirmesinin ardından galibiyete uzandıklarını söyledi. Rumen çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FENERBAHÇE'NİN CANER İLE BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜK"

"Bugün Fenerbahçe'nin Caner'le başlayacağını düşünmüştük, ortalara tedbir aldık ama onunla başlamadılar. Kanatları iyi kapattık. İlk yarı daha iyi oynadık. Orta sahada güç kaybı yaşadık. Defansif bir oyuncu aldım. Sistemi 5-4-1'e döndürdüm ve kazandık."

"EMRE VE VOLKAN'A BAKLAVA HEDİYE ETTİM"

"Emre ve Volkan'a baklava hediye ettim. Emre biraz Romence biliyormuş. Hagi ve Popescu ile oynamış, oradan biliyor."

Sumudica A Spor'a konuştu! İşte oyuncularından aldığı hediye

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