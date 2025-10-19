Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Drissa Camara, 17. dakikada Kacper Kozlowski ve 31. dakikada Mohammed Bayo kaydetti. Hesap.com Antalyaspor'un gollerini ise 84. ve 86. dakikalarda Bachir Gueye kaydetti.
Burak Yılmaz döneminde yükselişini sürdüren Gaziantep FK 17 puanla 3. sıraya yerleşti. Erol Bulut yönetiminde ilk maçına çıkan Hesap.com Antalyaspor ise üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı ve 11 puanda kaldı.