Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında gözler Gaziantep FK-Antalyaspor maçında olacak. Son haftalarda çıkışa geçen Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, taraftarı önünde sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, bu zorlu mücadeleden üç puan alıp puanını 17’ye yükseltmeyi hedefliyor. Konuk ekip Hesap.com Antalyaspor ise teknik direktör değişikliğinin ardından moral arayışında. Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Erol Bulut’u getiren Akdeniz temsilcisi, son haftalardaki puan kayıplarına dur demek ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...