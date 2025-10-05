Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Muhammed, Nikoloz, Balkovec, Johnson, Doh, Tiago, Berkay, Larsson, Gray
Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Rodrigues, Camara, Melih, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo
FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı 5 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başladı.
FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.