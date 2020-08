Gaziantep FK Zvonimir Kozulj ile 2 yıllık anlaştı!

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Polonya Ligi takımlarından Pogon Szczecin kulübünde forma giyen Bosnalı futbolcu Zvonimir Kozulj ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Zvonimir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

ZVONIMIR KOZULJ KİMDİR?

15 Kasım 1993 yılında Bosna Hersek'in Ljubuski şehrinde dünyaya gelen Zvonimir, futbola Mostar FC kulübünde başladı. Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen ve oyunu her iki yönüyle oynamasıyla adından söz ettiren Kozulj, ceza sahası dışından çektiği sert şutlarla bir çok gol kaydetmeyi başardı. 27 yaşındaki orta saha futbolcusu Bosna Hersek Milli Takımının da formasını bir kez giyerken, kariyerinde 214 resmi müsabakaya çıktı. Kozulj, bu karşılaşmalarda 31 gol atıp 26 kez de asist yaptı.

