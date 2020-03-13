13 Mart 2020, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK Alanyaspor'un konuğu

Gaziantep FK Alanyaspor'un konuğu
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 13.03.2020

'in 26. haftasında FK, deplasmanda Lig'de 5 maçtır kazanamayan Aytemiz 'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlılarda dışında eksik oyuncu yok.

Cezası nedeniyle geçen hafta takımdan ayrı kalan Sumudica, yeniden saha kenarındaki yerini alacak

FK, 'in 26. haftasında yarın Aytemiz 'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 8 puan alarak 32 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Alanyaspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

SUMUDİCA DÖNÜYOR

Geçen haftaki maçında cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden izleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise bu hafta takımına taktik verme imkanı bulacak. Sezon öncesinde sakatlanan ve bu sezon henüz forma şansı bulamayan 'in sakatlıktan çıktığı ancak henüz maçta görev almaya hazır olmadığı bildirildi. Kırmızı-siyahlılar'da Muğdat dışında sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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