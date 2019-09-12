12 Eylül 2019, Perşembe
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Gazişehir'de Muğdat ligin ilk yarısını kapattı
Giriş Tarihi: 12.09.2019
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün kadroya sezon başında kattığı Muğdat Çelik, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Galatasaray'dan sezon başında aldığı Muğdat Çelik, Hatayspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.
Yan çapraz bağlarının koptuğu belirlenen tecrübeli oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve ligin ilk yarsını kapattığı ifade edildi.
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