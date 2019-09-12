12 Eylül 2019, Perşembe

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir'de Muğdat ligin ilk yarısını kapattı

Gazişehir'de Muğdat ligin ilk yarısını kapattı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 12.09.2019

ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün kadroya sezon başında kattığı , ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Galatasaray'dan sezon başında aldığı , ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.

Yan çapraz bağlarının koptuğu belirlenen tecrübeli oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve ligin ilk yarsını kapattığı ifade edildi.



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