05 Ağustos 2019, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantepspor çalışmalarını sürdürdü

Gazişehir çalışmalarını sürdürdü
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Yeni sezon hazırlıklarını ’nin 'nda gerçekleştirilen Gazişehir Gaziantep, günü çift antrenmanla tamamladı.

Antrenmanda yapılan çift kale maçta kazanan taraf kırmızılı takım oldu.

Marius Sumudica yönetiminde saat 17.45'de gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise gruplar halinde çift kale maç gerçekleştirildi. Günün kazananı olan kırmızı takım, galibiyet pozunu ihmal etmedi.
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