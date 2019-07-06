06 Temmuz 2019, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir'de Samba

Gazişehir'de Samba
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Kırmızı-siyahlılar, Romanya’nın önemli isimleri arasında yer alan ve burada 3 şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki sol bek Junior Morais'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, yeni teknik direktörü Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda ilk transferini Romanya'dan gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, 'ten sol bek Junior Morais'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2011'de transfer olduğu Romanya'da, 8 yıldır kariyerini sürdüren 32 yaşındaki Morais, burada Romanya Ligi'nin önemli isimleri arasında gösteriliyor.

SUMUDİCA'NIN ÖĞRENCİSİ
Gazişehir'in Morais'in bonservisi için Rumen deviyle 300 bin euro'ya anlaştığı öğrenildi. Brezilya asıllı Rumen sol bek, 2015-2017 arasında A.Giurgiu'da Marius Sumudica ile beraber çalışmıştı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de toplam 50 karşılaşmaya çıkan tecrübeli yıldız, Romanya'da istikrarlı futboluyla tanınıyor. Romanya'da 3 şampiyonluk yaşayan Morais, geçen sezon 34 maçta, 4 asistle oynadı.

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