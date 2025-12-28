Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımda düşünmediği milli futbolcuya İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
İngiltere Championship'te play-off hattında yer alan Hull City'den sürpriz transfer hamlesi geldi.
Fotomaç'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig hedefi bulunan, Fenerbahçe eski yöneticisi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ile ilgilendiği öne sürüldü.
Ilıcalı'nın, 30 yaşındaki tecrübeli maestroyu İngiltere'ye götürmek istediği belirtildi.
Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için 10 milyon euro talep ettiği belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 karşılaşmaya çıkan İrfan Can Kahveci, gol ya da asist katkısı üretemedi.
Milli futbolcunun, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.