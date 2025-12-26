Fenerbahçe'den devre arası transfer dönemi için sürpriz bir hamle geldi. Kanarya'nın Inter formasını terleten Davide Frattesi ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Yönetimin bu transfer için belirlediği formül ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından sarı-lacivertlilerde transfer operasyonu kaldığı yerden devam ediyor. Kulüpte toplantı yapan yönetim, isimleri bir bir masaya yatırdı ve harekete geçme kararı aldı. Öncelikli hedef olarak Inter'in yıldızı Davide Frattesi belirlendi. Nedeni ise; Joey Veerman transferinin gerçekleşmemesi. Yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, 26 yaşındaki orta saha için İtalya'ya çıkarma yapacak.