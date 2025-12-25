Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlıların Kocaelispor'da kiralık olarak forma terleten Hrvoje Smolcic ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Yaz dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, dikkat çeken transfer hamlelerine rağmen sezonun ilk yarısında istediği ritmi yakalayamadı ve zirve yarışından koptu. Bu bağlamda ara transfer dönemi için hazırlanan siyah-beyazlılar, yapacağı takviyeler ile birlikte devre arasından sonra istikrar yakalamayı hedefliyor. Öncelikli olarak savunma hattını güçlendirmek isteyen Kara Kartal'ın listesinde dikkat çeken bir isim yer alıyor.

Transfermarkt'ın haberine göre Beşiktaş, sezonu Kocaelispor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'in durumunu sordu. Kocaelispor forması ile 12 maçta 1002 dakika süre alan Smolcic, 1 gol/1 asist katkısı sunmayı başardı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.