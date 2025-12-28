CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'a Cezayirli forvet! İşte transfer formülü Galatasaray'a Cezayirli forvet! İşte transfer formülü 21:20
Trabzonspor'dan Oğuz Aydın hamlesi! Trabzonspor'dan Oğuz Aydın hamlesi! 19:56
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Giresun deplasmanında kazandı! Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Giresun deplasmanında kazandı! 16:30
Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! 15:02
F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması 14:43
Fenerbahçe Goretzka için ne kadar ödeyecek? Fenerbahçe Goretzka için ne kadar ödeyecek? 14:27
Daha Eski
Torino cephesinden Zapata açıklaması! Torino cephesinden Zapata açıklaması! 13:58
Galatasaray, sezonun 2. yarısının hazırlarına yarın başlayacak Galatasaray, sezonun 2. yarısının hazırlarına yarın başlayacak 13:28
Galatasaray'da o ismin bileti kesildi! Galatasaray'da o ismin bileti kesildi! 12:50
Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! 11:41
Ezeli rakipler arasında dev takas! Ezeli rakipler arasında dev takas! 10:54
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle! Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle! 09:43
Galatasaray'a Cezayirli forvet! İşte transfer formülü
Galatasaray, sezonun 2. yarısının hazırlarına yarın başlayacak
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! (27 Aralık)
Kışa uygun fit çorbalarla içinizi ısıtın 🍵