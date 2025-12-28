Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da transfer hedefi: Rüdiger olmazsa Disasi!

Galatasaray'da transfer hedefi: Rüdiger olmazsa Disasi! Süper Lig devlerinden Galatasaray, ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündeme aldığı isimlerden birisi de Real Madrid'in tecrübeli yıldızı Antonio Rüdiger. Transfer listesindeki ilk isim olan Alman futbolcunun alternatifi ise belirlendi. İşte ayrıntılar... Galatasaray Haberleri





Sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi için her türlü fedakarlık göze alınmış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiği yere kadar gitmek isteyen G.Saray, bu kapsamda zorluk derecesi yüksek maçlara alışkın isimleri bünyesine katmaya çalışacak. Bu isimlerin başında ise Real Madrid forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger yer alıyor. İspanyol ekibinin yola devam etmeyi düşünmediği 32 yaşındaki futbolcu için yeni yılın ardından vites yükseltilecek.

KADRO DIŞI KALDI Abdülkerim Bardakcı'nın önüne daha tecrübeli bir isim arayan yönetim, Rüdiger için tüm şartlarını zorlayacak. İspanyol devi, ocak ayında oyuncusuyla yollarını ayırıp yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor.