Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü eklemesi yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın gündemine Nottingham Forest'ın Fransız golcüsü Arnaud Kalimuendo gelmişti.

Ancak Kalimuendo'ya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt da talip oldu ve Alman ekibi Forest ile resmi görüşmelere başladı.

Florian Plettenberg'in haberine göre, Newcastle United'dan William Osula'yı kadrosuna katmak isteyen Frankfurt'un önceliğinin bu transferde olduğu ancak Osula'nın transferi gerçekleşmezse Kalimuendo'yu kadrosuna katacakları iddia edildi.

