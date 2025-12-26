Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan İrfan Can Kahveci, ara dönemde takımdan ayrılabilir. Fanatik'in haberine göre, menajerleri aracılığıyla Trabzonspor'a haber gönderen milli futbolcu için teknik direktör Fatih Tekke'nin olumsuz rapor verdiği öğrenildi.

Öncelikle sol kenar, stoper ve bek isteyen Tekke, İrfan Can'la ilgilenmiyor. Trabzonspor'da hem yönetim hem de teknik heyet, takımda yakalanan pozitif havayı bozabilecek isimleri transfer etmeyi düşünmüyor.

SEZON PERFORMANSI



Fenerbahçe forması ile bu sezon 12 maça çıkan İrfan Can Kahveci, skor katkısı üretemedi.