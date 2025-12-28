Devre arasındaki transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda kanat eklemesine odaklanan Trabzonspor2da gündemdeki isimlerden bir tanesi, Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Oğuz Aydın.

Karadeniz ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlere başladı. Yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileten Fırtına, Fenerbahçe'den gelecek yanıtı bekliyor.

OĞUZ AYDIN SICAK BAKIYOR

2023/24 sezonunda Alanyaspor formasıyla Fatih Tekke yönetiminde çalışan Oğuz Aydın, bu transfere sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maçta süre alan Oğuz Aydın, 2 asistlik performans sergiledi.