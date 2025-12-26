DAHA ÖNCE DE İSTENDİ Nijeryalı yıldız geçtiğimiz yaz ve ara transfer dönemlerinde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer yüksek maliyet engeline takılmıştı. Buruk'un uzun süredir Onyedika'yı takip ettiği ve çok beğendiği de belirtiliyordu. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde hem 24 yaşındaki futbolcu hem de Brugge'le temasa geçeceği öğrenildi. Ancak Belçika kulübü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için şubat ayı başından önce transferde yol alınmasının zor olduğu belirtiliyor. Ayrıca Brugge'ün 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği de öne sürülüyor.