Ara transfer döneminin başlamasına günler kala, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Norveçli golcü için son olarak İngiliz basınından sarı-lacivertlileri sevindirecek bir transfer iddiası gündeme geldi.

TEAMtalk'ta yer alan haberde, Atletico Madrid'in Sörloth için 35-40 milyon euro arasında bir teklif gelirse bunu değerlendirebileceği iddia edildi. Haberin devamında bu paranın sterlin değeri olarak 30,5 ile 35 milyon euro arası bir rakama denk geldiği ve yaz transfer döneminde Isak ile Ekitike'yi almak için yüksek bir bonservis bedeli ödeyen Liverpool'un Sörloth için Atletico Madrid'in beklediği ücreti ödemesinin beklenmediği vurgulandı.