Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! İngiliz devi transferden çekildi
Fenerbahçe ile ismi transferde anılan Alexander Sörloth hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Norveçli golcü ile ilgilenen İngiliz devinin transferden çekildiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ara transfer döneminin başlamasına günler kala, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Norveçli golcü için son olarak İngiliz basınından sarı-lacivertlileri sevindirecek bir transfer iddiası gündeme geldi.
Premier Lig'in dev takımlarından Liverpool'un, Isak'ın sakatlığı sonrası hücumda Ekitike'nin yanına bir alternatif bulmak istediği ve bu doğrultuda Sörloth'u kiralık olarak kadrosuna katabileceği öne sürüldü.
TEAMtalk'ta yer alan haberde, Atletico Madrid'in Sörloth için 35-40 milyon euro arasında bir teklif gelirse bunu değerlendirebileceği iddia edildi. Haberin devamında bu paranın sterlin değeri olarak 30,5 ile 35 milyon euro arası bir rakama denk geldiği ve yaz transfer döneminde Isak ile Ekitike'yi almak için yüksek bir bonservis bedeli ödeyen Liverpool'un Sörloth için Atletico Madrid'in beklediği ücreti ödemesinin beklenmediği vurgulandı.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Alexander Sörloth'un Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveçli golcü, yeni sezonda İspanyol ekibinin formasını 22 maçta giyerken 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.