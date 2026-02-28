Aslan, 17 golle de Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca artı 38 ile de en iyi averaja sahip takım. Galatasaray'ın ligde en golcü oyuncusu ise 13 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli yıldız forvet Mauro Icardi oldu.