Gelecek sezon yapılanması için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Belçikalı orta saha için Avrupa'dan dev kulüplerin de devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Öte yandan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.
Yaz transfer döneminde Lemina'nın ilerleyen yaşı sebebiyle orta sahaya bir ekleme daha yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların gündemine Parma forması giyen 23 yaşındaki Belçikalı yıldız Mandela Keita gelmişti.
Fotomaç'ın Het Laatste Nieuws'dan derlediği habere göre, Belçikalı futbolcunun son dönemde yükselen performansı ile beraber taliplerinin arttığı iddia edildi.
Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig ekipleri Tottenham, Aston Villa, Brenford ile beraber Serie A devi Napoli'nin de transfer için devreye girdiği belirtildi.
Parma'nın Mandela Keita için 25 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da öne sürüldü.
Ayrıca Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen genç futbolcunun şu an için sadece futboluna odaklandığı ve transfer durumunu Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirmek istediği aktarıldı.
2023 yılında Belçika Milli Takımı ilk kez Domenico Tedesco tarafından çağrılan Keita, 1 maçta milli formayı terletti. Daha sonraki dönemde ise milli formayı giyme şansı bulamadı.
Parma ile mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Mandela Keita'nın, Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro değeri bulunuyor.